Пиоли высказался о поражении «Милана» в матче с «Ренном» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о неудачном результате ответного матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ренном» (2:3) и выходе в 1/8 турнира.

«Мы поразмышляем об этой игре, когда вернёмся. Это было непростое противостояние, но нам нужно оценить ещё много ситуаций. Я думаю, сегодняшний матч подтвердил, что у нас есть хороший атакующий потенциал. Однако мы должны упускать меньше моментов.

Соперник провёл хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Очевидно, что мы всё же позволили им создать слишком многое сегодня. Я считаю, что вся команда с честью прошла испытание, ведь мы прошли дальше по итогам двух матчей. Это мотивирует улучшать игру», – приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.

Напомним, жеребьёвка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по мск.

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