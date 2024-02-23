Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиоли высказался о поражении «Милана» в матче с «Ренном» в 1/8 финала Лиги Европы

Пиоли высказался о поражении «Милана» в матче с «Ренном» в 1/8 финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о неудачном результате ответного матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ренном» (2:3) и выходе в 1/8 турнира.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
3 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Буриго – 11'     1:1 Йович – 22'     2:1 Буриго – 54'     2:2 Леау – 58'     3:2 Буриго – 68'    

«Мы поразмышляем об этой игре, когда вернёмся. Это было непростое противостояние, но нам нужно оценить ещё много ситуаций. Я думаю, сегодняшний матч подтвердил, что у нас есть хороший атакующий потенциал. Однако мы должны упускать меньше моментов.

Соперник провёл хороший матч, они действовали напористо и интенсивно. Очевидно, что мы всё же позволили им создать слишком многое сегодня. Я считаю, что вся команда с честью прошла испытание, ведь мы прошли дальше по итогам двух матчей. Это мотивирует улучшать игру», – приводит слова Пиоли Pazzi di Fanta.

Напомним, жеребьёвка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по мск.

Материалы по теме
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Форвард «Милана» Леау в юбке пришёл на церемонию награждения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android