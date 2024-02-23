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Вратарь «Ромы»: говорят, что пенальти — лотерея, но я надеялся взять не два удара, а три

Вратарь «Ромы»: говорят, что пенальти — лотерея, но я надеялся взять не два удара, а три
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Сербский вратарь «Ромы» с бельгийскими корнями Миле Свилар прокомментировал победу в игре с «Фейеноордом» (1:1 по пенальти — 4:2) в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Хименес – 5'     1:1 Пеллегрини – 15'    

«Я очень счастлив, учитывая всё, через что нам пришлось пройти. Надеялся, что до такого стресса не дойдёт в сегодняшнем матче, но, в конце концов, нам повезло. Я сыграл успешно, но главное, что команда сыграла успешно… Пускай говорят, что пенальти — лотерея, но победили в итоге мы. Я отбил два удара, а надеялся взять три», — приводит слова Свилара официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне голкипер провёл во всех турнирах за клуб 11 матчей, в которых пропустил 10 мячей и оставил ворота сухими в четырёх встречах.

Отметим, Свилар отыграл все восемь матчей «Ромы» в Лиге Европы, В Серии А игрок стал выходить на поле при Даниэле Де Росси, несмотря на отсутствие повреждений у основного голкипера Руя Патрисиу.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне в 14:00 по мск.

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