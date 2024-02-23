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«Бавария» назвала имя лучшего игрока клуба в январе

«Бавария» назвала имя лучшего игрока клуба в январе
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Сербский опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович признан лучшим игроком месяца в команде, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, в январе 19-летний хавбек поучаствовал в трёх матчах чемпионата Германии и отметился одним забитым мячом – в ворота «Аугсбурга» (3:2).

Отметим, это первая награда полузащитника в составе «Баварии». Ранее до серба три месяца подряд лучшим игроком в «Баварии» становился форвард Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне 19-летний опорник провёл во всех турнирах за клуб 14 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. Игрок является воспитанником мюнхенского клуба. Серб стал частью основной команды «Баварии» при тренере Томасе Тухеле.

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