Нуралы Алип — о борьбе: в «Зените» с любым был бы готов выйти

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, с кем из игроков сине-бело-голубых был бы готов выйти в борцовский спарринг.

В январе на сборах питерского клуба в ОАЭ в интернете появилось видео, как Алип кинул на прогиб партнёра по команде Александра Коваленко во время шуточной борьбы.

«Сборы — это же в основном рутинная работа. Тренировки каждый день, иногда матчи. И хочется разбавить как-то атмосферу. В детстве я семь или восемь месяцев ходил на вольную борьбу. Отец отдал в секцию. Так что с друзьями тогда частенько боролись. Не могу сказать, что запомнил какие-то навыки. Сейчас они идут скорее из социальных сетей — посмотришь какое-то видео и пытаешься повторить.

Кроме как с Ковалем, ни с кем не спарринговал. Он стал единственной жертвой (улыбается). Говорил, что занимался на районе. Но, честно говоря, не заметил. С ним без проблем расправился. Да и вообще в «Зените» с любым был бы готов выйти», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.