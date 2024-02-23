Агент Угальде связал переход игрока в «Спартак» с финансовой составляющей

Курт Морсинк, агент новичка «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о переходе футболиста в московский клуб.

«На финансовом уровне для Манфреда это была возможность обеспечить свою жизнь, но это не значит, что двери для возможного трансфера игрока в ближайшем будущем будут закрыты. Возможно, это будет немного сложнее, поскольку «Твенте» — более «экспортный» и настроенный на продажи, а «Спартак» — более крупный клуб, он больше платит. Но мы понимаем также и то, что российская команда пока не может играть в еврокубках», — приводит слова Морсинка Teletica Deportes.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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