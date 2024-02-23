Агент Угальде оценил будущее игрока в «Спартаке»

Курт Морсинк, агент новичка «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о будущем футболиста в московском клубе.

«Манфред молод, к нему в «Спартаке» очень хорошо относятся, поэтому мы не теряем веры и в финансовое обеспечение его будущего, и в то, что в дальнейшем мы сможем совершить новый скачок в карьере игрока с очередным улучшением его экономического положения», — приводит слова Морсинка Teletica Deportes.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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