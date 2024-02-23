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«Это постоянное явление». Тчуамени — о французских игроках в «Реале»

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о других французских футболистах в мадридском клубе.

«Это постоянное явление. У «Реала» есть история с французскими игроками. В прошлом несколько французских игроков выигрывали здесь трофеи и показывали хорошие результаты. Теперь нам, новым французским игрокам, предстоит продолжить это наследие», — приводит слова Тчуамени Madrid Zone.

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На данный момент в составе мадридского «Реала» есть три представителя Франции — Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга и Ферлан Менди.

После 25 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 62 набранных очка. На втором месте находится «Жирона» с 56 очками.