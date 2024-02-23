Игрок «Вест Хэма» Антонио извинился перед болельщиками «Ливерпуля»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио принёс публичные извинения фанатам «Ливерпуля» за свои слова перед началом нынешнего сезона. Летом футболист заявил, что «молотобойцы» могут закончить сезон-2023/2024 выше «красных» в таблице.

«Это было несколько абсурдно. Да, я сказал, что есть такая вероятность, что мы можем закончить выше «Ливерпуля». Не буду врать, я так и сказал. Очевидно, что я заблуждался. Поэтому сейчас приношу публичные извинения болельщикам «Ливерпуля». Я беру свои слова назад», — цитирует Майкла Антонио издание Liverpool Echo.

Отметим, что после 25 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, в то время как «Вест Хэм» находится на девятом месте.