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Игрок «Вест Хэма» Антонио извинился перед болельщиками «Ливерпуля»

Игрок «Вест Хэма» Антонио извинился перед болельщиками «Ливерпуля»
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио принёс публичные извинения фанатам «Ливерпуля» за свои слова перед началом нынешнего сезона. Летом футболист заявил, что «молотобойцы» могут закончить сезон-2023/2024 выше «красных» в таблице.

«Это было несколько абсурдно. Да, я сказал, что есть такая вероятность, что мы можем закончить выше «Ливерпуля». Не буду врать, я так и сказал. Очевидно, что я заблуждался. Поэтому сейчас приношу публичные извинения болельщикам «Ливерпуля». Я беру свои слова назад», — цитирует Майкла Антонио издание Liverpool Echo.

Отметим, что после 25 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, в то время как «Вест Хэм» находится на девятом месте.

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