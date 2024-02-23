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Защитник «Реала» Рюдигер выбрал, кто лучше — Мбаппе или Холанд

Защитник «Реала» Рюдигер выбрал, кто лучше — Мбаппе или Холанд
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ответил на вопрос, кого считает более высококлассным футболистом — форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда или нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Это сложный вопрос, очень сложный вопрос… Я бы выбрал Мбаппе», — приводит слова Рюдигера Get Football News Spain.

Напомним, по данным СМИ, Мбаппе в ближайшее трансферное окно перейдёт в «Реал». Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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