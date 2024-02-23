Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы: во сколько начало, где смотреть

В пятницу, 23 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Начало мероприятия запланировано на 14:00 по московскому времени. В прямом эфире процедуру жеребьёвки покажет «Матч ТВ».

Участники:

Сеяные команды: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» Прага, «Байер».

Несеяные команды: «Фрайбург», «Карабах», «Милан», «Бенфика», «Марсель», «Спортинг», «Спарта» Прага, «Рома».

Отметим, что на этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом. Победителем Лиги Европы прошлого сезона является «Севилья». В финале испанцы обыграли итальянскую «Рому». Напомним, финальный матч Лиги Европы текущего сезона пройдёт в ирландском городе Дублин на стадионе «Авива».