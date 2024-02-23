Тчуамени рассказал о влиянии Бензема и Камавинга на свой переход в «Реал»

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о влиянии Эдуарду Камавинга и Карима Бензема на свой переход в мадридский клуб в 2022 году.

«Я много разговаривал с Камавинга, прежде чем приехать сюда. С Каримом тоже. Камавинга рассказал мне всё о клубе, у него было много интересного — ежедневное управление, тренировки, требования. Он очень помог мне принять решение приехать сюда», — приводит слова Тчуамени Madrid Zone.

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24-летний полузащитник выступает за «Реал» с лета 2022 года. Испанцы заплатили «Монако» € 80 млн за переход Орельена. Также Тчуамени успел поиграть за «Бордо». Всего за мадридский клуб футболист сыграл в 76 встречах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.