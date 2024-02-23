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Жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций: во сколько начало, где смотреть

В пятницу, 23 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Начало мероприятия запланировано на 15:00 по московскому времени. В прямом эфире процедуру жеребьёвки покажет «Матч ТВ».

Участники 1/8 финала Лиги конференций:

Сеяные команды: «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Израиль, Тель-Авив), «Виктория» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция).

Несеяные команды: «Серветт» (Швейцария), «Динамо» (Хорватия, Загреб), «Аякс» (Нидерланды), «Штурм» (Австрия), Мольде (Норвегия), «Юнион» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Маккаби» (Израиль, Хайфа).

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 7 марта, а ответные — 14 марта.

Финальный матч Лиги Европы УЕФА в сезоне-2023/2024 пройдёт 29 мая на стадионе «Айя София» в Афинах.