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Рюдигер — о Евро-2024: Германия отправится туда не просто поздороваться

Рюдигер — о Евро-2024: Германия отправится туда не просто поздороваться
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Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер оценил шансы немецкой команды на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Если я окажусь в заявке национальной команды, то мне бы хотелось пройти по турнирной сетке как можно дальше. Текущая ситуация не имеет значения, не имеет значения, что будет или что было раньше. Мы едем туда не просто поздороваться. Конечно, я хочу зайти как можно дальше. Но мы делаем шаг за шагом и будем готовы ко всему», — приводит слова Рюдигера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Участие в розыгрыше турнира примут 24 сборные. Финал Евро-2024 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

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