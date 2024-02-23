«Важно, что Кордоба нашёл свою команду». Иван Сергеев похвалил форварда «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мыслями о сильных качествах колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«У него сильные данные, которыми он хорошо пользуется. Принимает, разворачивается, мощный сам по себе. Важно ещё, что он нашёл свою команду, где всё это можно использовать по максимуму. Я его помню по «Кёльну», когда у Кордобы, вроде, не всё получалось», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Джон Кордоба провёл 16 матчей за «Краснодар», в которых забил восемь мячей и оформил две результативные передачи. Также на счету нападающего три игры и три гола в Фонбет Кубке России.

Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка.