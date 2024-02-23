Защитник «Реала» Рюдигер: с Тухелем у меня были особенно хорошие отношения

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о главном тренере «Баварии» Томасе Тухеле, под руководством которого он играл в «Челси».

«У меня было много хороших тренеров. Если бы мне пришлось выбрать одного, то это был бы Томас Тухель. С ним у меня сложились особенно хорошие отношения. Его честность мне импонировала. А ещё меня впечатляло его тактическое понимание игры», — приводит слова Рюдигера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Томас Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.