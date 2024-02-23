Защитник «Зенита» Алип назвал любимых бойцов в UFC

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип назвал любимых бойцов в известном промоушене UFC. Особенно футболист РПЛ выделил непобеждённого экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова, отметив правильность его спортивной философии.

«Шавкат Рахмонов в UFC. Асу Алмабаева тоже туда подписали. Вообще, казахов всё больше и больше в UFC. А так следил, конечно, за Хабибом. За Джоном Джонсом. Ислам Махачев сейчас хорошо выступает.

Философия Хабиба, конечно, мне близка. Когда он говорит о важности много работать. У всех спортсменов одна цель — побеждать. А лёгких побед не бывает. Это всегда большой труд», — сказал Нуралы Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.