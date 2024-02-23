Директор академии «Ливерпуля»: мы тратим £ 13 млн в год, а продали талантов на £ 160 млн

Директор академии футбольного клуба «Ливерпуль» Алекс Инглторп рассказал о расходах клуба на работу с молодёжью.

«Некоторые академии тратят £ 40 млн (€ 46 млн) в год. Мы же тратим около £ 13 млн (€ 15 млн). Если вы подумаете о £ 130 млн (€ 152 млн) за 10 лет, какова отдача от этих инвестиций? Мы продали талантов из академии на сумму около £ 160 млн (€ 187 млн).

Мы изучили это, и, по нашим оценкам, в этом здании находится около £ 300 млн (€ 350 млн) в виде талантов академии. Конечно, эта сумма может меняться, но если вы посмотрите на Джарелла (Куанса), то в этом сезоне он является нашим четвёртым центральным защитником. Благодаря ему клубу не пришлось подписывать ещё одного центрального защитника прошлым летом. Во сколько вы оцениваете его?

Стоимость игрока команды Премьер-лиги составляет от £ 15 до 25 млн (от € 17 до € 30 млн), а средняя зарплата в Премьер-лиге — £ 60 тыс. (€ 70 тыс.) в неделю. Так что если у вас на скамейке будут сидеть три воспитанника академии, это позволит сэкономить около £ 70 млн (€ 81 млн) в год», — приводит слова Инглторпа The Telegraph.