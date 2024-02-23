Нуралы Алип объяснил, почему «Зениту» тяжело играть с более слабыми командами

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип объяснил, почему сине-бело-голубым тяжело играть с более слабыми командами.

«Скажу так: весной всё зависит от нас. С топами всё понятно: тут дополнительный настрой не нужен, всегда есть желание наказать. А вот с командами, чей уровень пониже нашего, нам приходится непросто. У них на нас максимальный настрой. Если вспомнить пример того же «Оренбурга»», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне 24-летний Алип сыграл за российский клуб 23 матча, в которых голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.