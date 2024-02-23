Колосков считает, что Аршавин не затерялся бы в Госдуме или РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что известный российский экс-футболист Андрей Аршавин не затерялся бы в политической среде. По его мнению, Аршавин в Госдуме мог бы заняться конкретно футбольными вопросами.

«Аршавин не первый и не последний футболист, который может пойти у нас в политику. Что касается Андрея в Госдуме, то ему надо бы конкретно заняться работой в нашем футболе. Это известный человек, замечательный спортсмен и авторитет в футбольной среде. Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС», — приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, наиболее яркие периоды своей карьеры Аршавин провёл в лондонском «Арсенале» и петербургском «Зените». В составе «канониров» он запомнился знаменитым «покером на „Энфилде“ в ворота „Ливерпуля“. С «Зенитом» Андрей Аршавин — трижды чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, а также победитель Кубка и Суперкубка УЕФА.