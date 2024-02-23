Защитник «Зенита» Алип — о близких: за пределами команды и семьи почти никого нет

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал о своих близких людях. Он отметил, что, помимо семьи и товарищей по команде, в его окружении нет людей, которых можно было бы назвать близкими. Также Алип рассказал, что многие его друзья (Данил Круговой, Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин) покинули «Зенит».

«Сейчас самые родные и близкие — это товарищи по команде. И жена, конечно, но она в Петербурге. А за пределами команды и семьи почти никого нет. В основном все в Казахстане. Так что, конечно, важно, чтобы внутри команды были друзья.

Уехали же Круговой, Чистый, Сутор. Но Коваль к нам влился. Ещё Ильзат и Мост — с ними тоже общаемся», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.