Директор академии «Ливерпуля» рассказал о преемственности в клубе на примере Арнольда

Директор академии футбольного клуба «Ливерпуль» Алекс Инглторп рассказал о помощи в адаптации молодым игрокам в команде футболистами основного состава на примере защитника Трента Александер-Арнольда.

«Трент — очень хороший пример. Когда ты попадаешь в основной состав, лучшее, что ты можешь сделать, — это иметь старших игроков, которые становятся твоими защитниками.

Я помню, как он годами ездил на одной и той же машине. Он будет носить один и тот же спортивный костюм. Как только он сделал шаг вперёд, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана и Джеймс Милнер вложили время и усилия, чтобы помочь ему. То же самое было и с Кёртисом [Джонсом].

Теперь эстафета передана Тренту, который стал вице-капитаном и следит за тем, чтобы следующие за ним проявляли те же качества», — приводит слова Инглторпа The Telegraph.

В нынешнем сезоне 25-летний Александер-Арнольд провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 10 голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн. На данный момент после 23 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на втором месте с 51 очком.