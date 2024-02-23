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Гендиректор «Пари НН» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба

Гендиректор «Пари НН» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов поделился мыслями о трансферной кампании клуба.

«Всё, что мы планировали на зимнее трансферное окно, мы полностью выполнили. Планы эти были составлены немного ранее, чем окно открылось. Понимали, какие позиции нам не удалось закрыть летом, и усилили их зимой. План выполнен на 100%.

Вдобавок к этому у нас уже есть планы на лето. Провели большое совещание, где обсуждалось, какие позиции необходимо будет укреплять летом. А этой зимой мы выполнили всё, что хотели», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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