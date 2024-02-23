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Защитник «Зенита» Алип: «Слово пацана» понравилось. Но в Казахстане такого не было

Защитник «Зенита» Алип: «Слово пацана» понравилось. Но в Казахстане такого не было
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Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана». Футболист признался, что сериал ему понравился, но отметил, что в Казахстане не было группировок, о которых повествуется в кинокартине.

«Слово пацана» посмотрел. Очень понравилось. Многие говорят, что у них были подобные моменты в детстве, но у меня нет. У нас в Казахстане всё было спокойно», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений. Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря.

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