Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин заявил, что у него нет планов идти в политику

Аршавин заявил, что у него нет планов идти в политику
Комментарии

Бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» и множества других клубов Андрей Аршавин заявил, что не собирается строить политическую карьеру и не имеет амбиций в этой сфере. Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявлял, что Аршавин мог бы хорошо проявить себя в Госдуме.

«Есть ли у меня политические амбиции? Нет», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, наиболее яркие периоды своей карьеры Аршавин провёл в лондонском «Арсенале» и петербургском «Зените». В составе «канониров» он запомнился знаменитым «покером на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля». С «Зенитом» Андрей Аршавин — трижды чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, а также победитель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Материалы по теме
Колосков считает, что Аршавин не затерялся бы в Госдуме или РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android