Аршавин заявил, что у него нет планов идти в политику

Бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» и множества других клубов Андрей Аршавин заявил, что не собирается строить политическую карьеру и не имеет амбиций в этой сфере. Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявлял, что Аршавин мог бы хорошо проявить себя в Госдуме.

«Есть ли у меня политические амбиции? Нет», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, наиболее яркие периоды своей карьеры Аршавин провёл в лондонском «Арсенале» и петербургском «Зените». В составе «канониров» он запомнился знаменитым «покером на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля». С «Зенитом» Андрей Аршавин — трижды чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, а также победитель Кубка и Суперкубка УЕФА.