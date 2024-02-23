«Манчестер Сити» продлит контракт с Оскаром Боббом

«Манчестер Сити» в ближайшее время заключит новое соглашение с норвежским футболистом Оскаром Боббом.

Текущее соглашение норвежца с «горожанами» рассчитано до лета 2026 года. По информации журналиста Daily Mail Джека Гаугана, обе стороны готовы подписать новый долгосрочный контракт.

Также журналист отметил, что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола был впечатлён игрой Бобба на тренировках, поэтому позволил норвежцу впервые выйти в стартовом составе на матч АПЛ, в котором «горожане» встретились с «Брентфордом».

В составе «Манчестер Сити» норвежский вингер провёл 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. На протяжении двух лет Бобб выступал за команду «горожан» до 23 лет, после чего спортивный директор клуба Чики Бегиристайн посоветовал Гвардиоле перевести футболиста в первую команду.