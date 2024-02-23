«Человек дал добро, но не доехал». Спортдир «Ростова» подвёл итоги трансферной кампании

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подвёл итоги зимней трансферной кампании южной команды. Он признал, что «Ростову» не удалось выполнить все намеченные трансферные планы, так как один из потенциальных новичков подвёл клуб и «не доехал» до его расположения.

«Нам не удалось выполнить всё, что планировали в это трансферное окно. Не хочется конкретизировать, но вышло не всё, что задумывали. Не могу сказать, что будет летом: к нам ехал человек, дал добро, но не доехал. Поэтому тяжело что-то предполагать. В целом трансферная кампания «Ростова» проведена на четвёрку — нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.