Нуралы Алип рассказал, насколько сборная популярна в Казахстане

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о популярности национальной команды по футболу в своей стране.

«Это приятное давление, когда на матчи ходит большое количество людей. Когда интересуются сборной, читают новости. Игроки рассказывают, что выходят на улицу, а к ним подходят сфотографироваться. Думаю, футбольная сборная сейчас самая популярная в стране.

За неё многие переживают. Собираются, смотрят на большом экране матчи. Мне отправляли видео, где 200 человек в одном небольшом заведении. Я спокойно могу выйти на улицу, ведь живу в совсем небольшом городе. Так что у меня проблем с большим вниманием нет», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.