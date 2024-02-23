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Нуралы Алип рассказал, насколько сборная популярна в Казахстане

Нуралы Алип рассказал, насколько сборная популярна в Казахстане
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Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о популярности национальной команды по футболу в своей стране.

«Это приятное давление, когда на матчи ходит большое количество людей. Когда интересуются сборной, читают новости. Игроки рассказывают, что выходят на улицу, а к ним подходят сфотографироваться. Думаю, футбольная сборная сейчас самая популярная в стране.

За неё многие переживают. Собираются, смотрят на большом экране матчи. Мне отправляли видео, где 200 человек в одном небольшом заведении. Я спокойно могу выйти на улицу, ведь живу в совсем небольшом городе. Так что у меня проблем с большим вниманием нет», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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