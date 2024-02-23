Сергей Силкин: возможно, сейчас у «Динамо» нет денег на трансферы

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями об отсутствии новичков в московском клубе в прошедшее зимнее трансферное окно. Напомним, зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22 на 23 февраля в 00:00 часов по московскому времени.

«В прошлое трансферное окно «Динамо» хорошо укрепилось, а сейчас, может быть, денег нет. Состав у команды достаточно сильный, чтобы бороться в РПЛ. Главное, чтобы судьи не мешали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка за 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом».