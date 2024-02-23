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«Карабах» предложил Лунёву новый контракт

«Карабах» предложил Лунёву новый контракт
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Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы бывшего вратаря «Зенита» и нынешнего голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, рассказал, что руководство азербайджанского клуба предложило российскому футболисту новый контракт.

«Предложение о продлении контракта поступило от «Карабаха». Идет обсуждение условий», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».

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