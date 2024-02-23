«Было больно». Алип — о поражениях «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как реагировал на неудачи своей команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Было больно. Проиграли дважды «Локомотиву», ещё «Динамо» и «Оренбургу». Естественно, разбирались в произошедшем в коллективе. Прорабатывали ошибки. Старались их исправить. Сомнений в собственных силах у нас не было», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне 24-летний Алип сыграл за российский клуб 23 матча, в которых голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.