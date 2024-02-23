Жоаозиньо: желаю «Краснодару» выступать в Лиге чемпионов и растить молодых игроков

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поздравил российский клуб с 16-летием.

«Поздравляю «Краснодар» с прошедшим днём рождения! Желаю самого наилучшего клубу, чемпионских результатов. Желаю, чтобы «Краснодар» выступал в Лиге чемпионов и растил ещё очень много молодых игроков!» — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 34-летний Жоаозиньо выступал в России за «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи». Бразилец уехал из России по окончании прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что «Сочи» предлагал своему бывшему футболисту Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности, но бразилец захотел продолжить игровую карьеру.