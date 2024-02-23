Нагельсман заявил, что Германии по силам конкурировать с сильнейшими сборными

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что его команда может конкурировать с сильнейшими соперниками.

«У нас нет недостатка в отличных футболистах. И в последние годы мы не раз доказывали, что можем конкурировать с ведущими футбольными странами Европы, такими как Франция и Англия. Мы проиграли Турции и Австрии потому, что эти страны играют агрессивно. Они съели нас. Команды, занимающие с 6-го по 40-е место в мировом рейтинге, более опасны для нас, чем топ-команды.

Мы должны перестать думать о статусе. Мы говорим себе, что Германия — футбольная страна топ-уровня, хотя на протяжении многих лет терпим неудачи. Так нельзя вернуться на путь к успеху. Мы наконец-то должны снова начать работать над своей игрой», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).