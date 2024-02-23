Нагельсман: в составе сборной игрок должен быть подчинённым, там он слуга своей страны

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что игроки национальной команды всегда должны ставить интересы страны превыше своих собственных.
«Киммих играл бы правого защитника даже в том случае, если бы не вернулся Кроос. Конечно, у каждого игрока есть своя любимая позиция. Если бы я спросил Мануэля Нойера, он бы сказал, что хочет играть в центре поля, и, возможно, у него это получилось бы. Но как вратарь он гораздо лучше. Я хочу сказать следующее: в национальной команде вы должны быть подчинённым. Здесь вы слуги своей страны. И Киммих именно такой игрок», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Участие в розыгрыше турнира примут 24 сборные. Финал Евро-2024 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.