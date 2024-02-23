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Нагельсман: в составе сборной игрок должен быть подчинённым, там он слуга своей страны

Нагельсман: в составе сборной игрок должен быть подчинённым, там он слуга своей страны
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что игроки национальной команды всегда должны ставить интересы страны превыше своих собственных.

«Киммих играл бы правого защитника даже в том случае, если бы не вернулся Кроос. Конечно, у каждого игрока есть своя любимая позиция. Если бы я спросил Мануэля Нойера, он бы сказал, что хочет играть в центре поля, и, возможно, у него это получилось бы. Но как вратарь он гораздо лучше. Я хочу сказать следующее: в национальной команде вы должны быть подчинённым. Здесь вы слуги своей страны. И Киммих именно такой игрок», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Участие в розыгрыше турнира примут 24 сборные. Финал Евро-2024 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

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