Первый тренер Лунёва: в РПЛ Андрей не вернётся — самомнение высокое

Дмитрий Гуленков, первый тренер российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, оценил выступление голкипера в этом сезоне после выхода азербайджанской команды в 1/8 финала Лиги Европы.

«Видел его последние две игры. Он каким был, таким и остался. Но Андрей мог стать лучшим вратарём, помешало только самомнение. «Карабах» для него — единственная возможность поиграть. Сейчас он сам себе доказывает. До уровня Акинфеева он бы никогда не дошёл. Игорь стабилен, а этого не было у Андрея. Лунёв выбрал другую дорожку. В РПЛ он не вернётся — самомнение высокое», — приводит слова Гуленкова Metaratings.ru.

Напомним, вчера «Карабах» проиграл португальской «Браге» (2:3 (общ. 6:5), но всё равно вышел в следующую стадию турнира. 32-летний Лунёв выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение россиянина с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».