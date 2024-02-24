Гвардиола прокомментировал свой тренерский прогресс за последние восемь лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, какого прогресса он достиг в тренерском деле за последние восемь лет в английской Премьер-Лиге в преддверии матча 26-го тура чемпионата с «Борнмутом».

«Сейчас я более совершенный тренер, чем восемь лет назад. Я действительно лучше знаю АПЛ, лучше знаю своих игроков, лучше знаю соперников. Я многому учусь у своих ассистентов. Это постоянный процесс, который даёт тебе развиваться от матча к матчу», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, действующее трудовое соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Испанский специалист возглавляет английский клуб с 2016 года. За этот период «Манчестер Сити» пять раз становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Кубок Англии и один раз завоёвывал титул Лиги чемпионов.