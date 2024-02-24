Экс-голкипер сборной Франции Льорис высказался о возможном переходе Мбаппе «Реал»

Бывший голкипер сборной Франции и «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, ныне выступающий за «Лос-Анджелес» В МЛС, поделился мыслями о возможном переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

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«Изменения могут принести только положительные результаты. Скорее всего, Мбаппе перейдёт в крупнейший клуб мира. У него есть всё: невероятная игра, харизма, индивидуальность. Мы все хотим, чтобы он выиграл «Золотой мяч» и Лигу чемпионов. Он уже на вершине и сделает всё, чтобы остаться там и продолжать быть лучшим», – приводит слова Льориса Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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Болельщики застали Мбаппе в аэропорту Барселоны: