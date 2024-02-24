Игнашевич — о матчах на сборах: их результаты не имеют никакого значения

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о выступлениях команды на тренировочных сборах, в рамках которых клуб из Калининграда сумел одержать пять побед, потерпев при этом два поражения.

«О трансформации будем говорить в сезоне, потому что результат товарищеских матчей не имеет никакого значения. Откровенно говоря, я предпочёл бы семь матчей проиграть на сборах, но официальные игры выигрывать. В чемпионате будет всё по‑другому, поэтому не стоит обращать внимание на то, что происходит на тренировках», — сказал Игнашевич в эфире «Все на Матч!»

Напомним, в 18 матчах осенней части сезона РПЛ калининградская «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича отстаёт от зоны стыковых матчей на два очка.