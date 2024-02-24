20-летний Флориан Вирц набрал 50 очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц отметился результативной передачей в матче 23-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Таким образом, молодой хавбек набрал своё 50-е очко по системе «гол+пас» в чемпионате Германии, сообщает Opta. Возраст футболиста «аспириновых» на данный момент — 20 лет и 296 дней.

По информации источника, только вингер «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо и экс-форвард «Байера» Кай Хаверц достигали подобного показателя результативности в более раннем возрасте. Англичанину на момент оформления 50-го голевого действия было 19 лет и 299 дней, а немцу — 20 лет и 270 дней.

Вирц находится в системе «Байера» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.