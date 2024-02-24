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«Челси» интересуется нападающим «Байера» Бонифасе

«Челси» интересуется нападающим «Байера» Бонифасе
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Форвард «Байера» Виктор Бонифасе в предстоящее летнее трансферное окно может перейти в «Челси», сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб не в полной мере доволен результативностью и игрой нападающего команды Николаса Джексона. Боссы «аристократов» летом будут прорабатывать возможную сделку с «Байером» по приобретению 23-летнего нигерийского форварда.

Бонифасе перешёл в «Байер» из бельгийского «Юнион Сент Жиллуа» минувшим летом за € 20,5 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «аспириновых» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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