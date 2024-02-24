Восстановление Беллингема проходит быстрее, чем ожидалось — AS

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может сыграть в матче 27-го тура Примеры с «Валенсией», который пройдёт 2 марта. Об этом сообщает AS.

Беллингем получил травму во время матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0), который прошёл 10 февраля. Изначально в мадридском клубе надеялись, что 20-летний футболист восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится 6 марта. Но сейчас реабилитация англичанина проходит лучше, чем ожидалось. Существует вероятность, что он сможет вернуться в состав столичного клуба в игре с «Валенсией».

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Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 180 млн.