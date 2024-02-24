Хавбек «Реала» Гюлер принял решение относительно будущего в мадридском клубе

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер решил остаться в команде в следующем сезоне и бороться за место в стартовом составе. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter). Однако, по информации источника, сохраняется некоторая вероятность ухода турецкого хавбека в один из европейских клубов на правах годичной аренды.

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Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь три неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. Ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны ряда клубов.