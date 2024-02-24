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Трансферный баланс РПЛ является отрицательным пятый год подряд

Трансферный баланс РПЛ является отрицательным пятый год подряд
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Интернет-портал Transfermarkt представил данные, согласно которым трансферный баланс Российской Премьер-Лиги за полный трансферный сезон является отрицательным пятый год подряд.

Сообщается, что по итогам трансферного сезона-2023/2024 клубы РПЛ потратили € 167,3 млн, а продали игроков на сумму в € 135, 2 млн. Таким образом, трансферный баланс составил — € 32,1 млн.

Трансферный баланс РПЛ за последние пять сезонов:

  • Сезон-2023/2024 (- € 32,1 млн);
  • Сезон-2022/2023 (- € 27,5 млн);
  • Сезон-2021/2022 (- € 75,7 млн);
  • Сезон-2020/2021 (- € 77,6 млн);
  • Сезон-2019/2020 (- € 167,2 млн).

Напомним, самым дорогим трансфером в Российской Премьер-Лиге по итогами зимнего трансферного окна стал переход нападающего Артура из «Палмейраса» (Бразилия) в «Зенит» за € 15 млн.

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