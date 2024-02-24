Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжки «Зенита»: для второй восьмёрки клубов РПЛ 5-6 футболистов у нас есть

Тренер молодёжки «Зенита»: для второй восьмёрки клубов РПЛ 5-6 футболистов у нас есть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв ответил на вопрос, кто из молодёжи сине-бело-голубых мог бы заиграть в основе клуба или в Российской Премьер-Лиге.

«По 2005 году рождения у меня в голове – пять-шесть человек, которые, скорее всего, не прямым попаданием, но через аренду в других клубах РПЛ могут оказаться на высоком уровне. Для второй восьмёрки клубов РПЛ пять-шесть футболистов у нас точно есть. Какой дальше будет курс у «Зенита», насколько себя проявят сами ребята, насколько они будут подходить под тот футбол, в который будет играть «Зенит», но надежды на них большие. Прогноз достаточно фанатичный, очень хочется, чтобы так произошло.

Лучшие игроки по позициям, с которыми я работал? Вратарь – Александр Дегтев 2005 года рождения, защитник – Никита Лобов, полузащитник – Данила Козлов, а Алексей Барановский – нападающий. Хотя в каждой линии можно назвать три-четыре футболиста, сложный выбор, — сказал Коноплёв в подкасте «45 минут» Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Медведев рассказал, что «Зенит» и ЦСКА не договорились по условиям перехода Кругового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android