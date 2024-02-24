Дмитрий Чистяков рассказал, что у него были другие варианты перехода, помимо «Сочи»

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, с середины января выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал, что до перехода в сочинский клуб он мог присоединиться и к другим командам.

«Варианты были, но не хочу о них говорить. Я — игрок футбольного клуба «Сочи», мне здесь нравится. Я хочу доказать свою профпригодность именно здесь. Хочу помочь команде остаться в Премьер-Лиге, а себе — реанимировать карьеру. Поэтому о других вариантах нет смысла говорить.

Звонил ли мне спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин или главный тренер Валерий Карпин? Нет, у меня агент занимается моими делами», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Чистяков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 415 минут. Аренда игрока с «Сочи» рассчитана до 30 июня 2024 года. Действующее трудовое соглашение Чистякова с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.