Чистяков — о решении перейти в «Сочи»: мне нужно реанимировать свою карьеру

Защитник сборной России по футболу Дмитрий Чистяков высказался о своём переходе из петербургского «Зенита» в «Сочи».

«Тяжело далось решение о переходе? Честно — нет. Конечно, место в таблице влияет на эмоциональное состояние, но у меня глобально другая ситуация. Мне не нужно смотреть на титулы, на то, в какой команде я играю, сколько я получаю. Мне нужно реанимировать свою карьеру, набрать физическую форму и вернуться в свой игровой тонус. Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков является игроком санкт-петербургского «Зенита», контракт с которым у него рассчитан до лета 2025 года. О том, что до конца нынешнего сезона 30-летний футболист будет выступать в составе «Сочи», было объявлено 14 января. В нынешнем сезоне, играя за сине-бело-голубых, Чистяков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 415 минут.