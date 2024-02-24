Дмитрий Чистяков: Нобоа — суперфутболист, его ум и пасы не помешали бы «Сочи»

Центральный защитник Дмитрий Чистяков, с середины января выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своей реакции на уход 38-летнего атакующего полузащитника Кристиана Нобоа из сочинской команды нынешней зимой.

«Удивило, что ушёл Нобоа — легенда не только «Сочи», но и всего российского футбола. Он — мастерюга. Понятно, что ему уже 38 лет, у него нет прежней интенсивности и объёма работы, как раньше, но его ум и передачи команде не помешали бы.

Нобоа скоро исполнится 39 лет? Это большой срок. Но сейчас много таких уникальных футболистов, которые играют до 40 лет. Если позволяет здоровье, почему нет? Кристиан — суперфутболист, поэтому я не удивлён его игре», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Нобоа выступал в составе «Сочи» с 2019 по 2024 год. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и 23 результативными передачами.

24 января нынешнего года Нобоа вернулся на родину, перейдя в эквадорский «Эмелек». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Больше всего игр в РПЛ Нобоа провёл, выступая за казанский «Рубин» — 159. Он играл за этот клуб с 2007 по 2012 год.