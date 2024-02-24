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Пиоли: Пулишич забивает и работает на тренировках, всё это необходимо делать и Чуквезе

Пиоли: Пулишич забивает и работает на тренировках, всё это необходимо делать и Чуквезе
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли назвал главное отличие между вингерами своей команды — Кристианом Пулишичем и Самуэлем Чуквезе. Специалист намекнул, что нигерийцу необходимо усерднее работать, чтобы чаще появляться в основном составе.

«Кристиан и Самуэль имеют одинаковые футбольные качества, занимают одну и ту же позицию. Однако отличие между ними на данный момент в том, что Пулишич забивает, забивает и ещё раз забивает голы, а также усердно работает на тренировках. Чуквезе, в свою очередь, необходимо делать то же самое», – приводит слова Пиоли журналист Даниэле Де Лонго в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Пулишича 33 матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Чуквезе провёл 21 игру и сумел забить два мяча, а также оформил один ассист.

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