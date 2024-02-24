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«Реал» рассматривает полузащитника «Интера» в качестве замены Модричу

«Реал» рассматривает полузащитника «Интера» в качестве замены Модричу
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Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла может стать игроком «Реала», сообщает 90min.

По информации источника, боссы мадридцев видят в итальянском хавбеке подходящую кандидатуру для замены легендарного хорватского футболиста Луки Модрича, который, по всей видимости, покинет «сливочных» в конце нынешнего сезона. Отмечается, что миланский клуб будет готов расстаться с 27-летним игроком не менее чем за € 60 млн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Барелла перешёл в «Интер» из «Кальяри» в 2020 году за € 32,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «нерадзурри» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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