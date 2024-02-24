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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 24 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 набранными очками. «РБ Лейпциг» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата Германии является леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо с 61 очком.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2023/2024
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