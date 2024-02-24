«Бавария» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 набранными очками. «РБ Лейпциг» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата Германии является леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо с 61 очком.