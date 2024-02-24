«Бавария» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30
Поделиться
Сегодня, 24 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия - Бундеслига . 23-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 набранными очками. «РБ Лейпциг» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата Германии является леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо с 61 очком.
Комментарии
- 24 февраля 2024
-
18:39
-
18:39
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:19
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:39
-
17:35
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
17:11
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:48
-
16:39
-
16:36
-
16:21
-
16:18
-
16:14
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:42
Партнерский контент