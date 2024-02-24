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«Ливерпуль» тренирует пенальти с помощью нейробиологов — The Athletic

«Ливерпуль» тренирует пенальти с помощью нейробиологов — The Athletic
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Английский «Ливерпуль» тренирует 11-метровые удары с помощью нейробиологов, сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы прибегнули к услугам специалистов в нейробиологии для подготовки игроков к возможной серии пенальти в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», который пройдёт 25 февраля. Немецкие учёные Никлас Хауслер и Патрик Ханчке прикрепляют электроды к головам игроков для контроля мозговой активности и достижения оптимального психологического состояния перед исполнением 11-метровых ударов.

Хауслер и Ханчке начали работать в клубе летом 2021 года. Главный тренер команды Юрген Клопп отметил их важную роль в победе «Ливерпуля» над «Челси» в финалах Кубка лиги и Кубка Англии 2022 года (0:0 в основное время в обеих играх, 6:5 и 11:10 в серии пенальти).

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